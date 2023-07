¿Llega ahora? El mensaje de Edinson Cavani para el hincha de Boca

Más allá de todas las idas y vueltas en el pasado, Edinson Cavani vuelve a ilusionar a los fanáticos de Boca Juniors. El delantero uruguayo podría ser tentado una vez más para vestir los colores del "Xeneize" en la Copa Libertadores. De esa manera, en las últimas horas, el actual futbolista del Valencia de España entregó declaraciones más que ruidosas, las que claramente agregan una nueva página a la novela.

"Todo el mundo sabe que quiero jugar en Boca. Con Riquelme hablo seguido. Él, como todo el mundo sabes que mi sueño es jugar en la Bombonera con la camiseta de Boca. Espero poder cumplir ese sueño. Yo siempre fui claro que me gustaría jugar una Libertadores o Sudamericana con Danubio es al club que le debo todo", comenzó diciendo Cavani en el programa Fútbol Sudamericano de Radio Pasión.

Luego, Edinson dictó: "A mis 36 años entiendo que los periodistas uruguayo vendan humo con mi nombre ya es costumbre y no me sorprende a veces no se dan cuenta que sus dicho falsamente ilusionan a la gente tanto de Nacional como a la gente de Peñarol y yo soy muy respetuoso con todos, pero los periodistas uruguayos no lo son y solo inventan para tener algo de que hablar".

¿Será el momento de Cavani a Boca?

Tiempo atrás, el propio Riquelme había señalado: "Hace dos años y medio hablo con Cavani, sé que se habló mucho. Cavani fue muy claro conmigo, estaba arreglado con el Villarreal y no sé con que otro equipo (Valencia). Explotó una bomba de que viajaba para Buenos Aires, pero no fue así. Son estrellas, no lo dudamos en ir a buscarlo siempre y cuando cumplamos con lo que pretenden. Eso es todo lo que pasó con Cavani".

Por otra parte, quien también dejó frases interesantes fue el padre de Edinson Cavani, Luis, quien reveló qué fue lo que ocurrió entre Boca Juniors y su hijo. "Sé que el año pasado anduvieron de ida y vuelta, y las cosas no se dieron. No hablé con él por lo de Boca. Si tenés la posibilidad de jugar y retirarte en Europa, hay que retirarse allá y venir acá a disfrutar de lo que el fútbol te ha dado", enfatizó en una entrevista con Cómo te va.