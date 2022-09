La lluvia que se extendió durante más de 12 horas de manera continua en San Juan trajo complicaciones en casas precarias. Los principales afectados fueron los asentamientos, el problema que se repitió: las filtraciones en los techos.

Este tipo de problemáticas fue la que presentaron los vecinos del callejón Del Bono, en el departamento 25 de Mayo. Según contaron sus vecinos a DIARIO HUARPE, cada vez que llueve, la vida se vuelve dramática en el lugar porque las viviendas no cuentan con las mejores condiciones y el agua se filtra a través de los techos. "Las calles quedan anegadas e intransitables", contaron.

Los niños chapoteban en los charcos que dejó la lluvia en las calles del loteo Nazareno Sinigaglia. Ellos se divertían, mientras sus padres trataban de ocultarles el drama que provocó la lluvia. “Los niños no tienen la culpa de nada, prefiero verlos jugar mientras nosotros sacamos el agua que se nos filtró por los techos con baldes o fuentones que colocamos para que no se mojen nuestras cosas”, relató Fabiana, una vecina del lugar.

Los vecinos del callejón Del Bono sacaron el agua que se les filtró en baldes. Imagen DIARIO HUARPE.

Según el testimonio de la mujer, tuvo que socorrer a su hija que tiene una casita al lado de su vivienda porque se le filtró el agua por el techo. “Llamamos al municipio y le trajeron algunos nylon que colocó mi yerno rápidamente para que el techo no se siga lloviendo. Por suerte están todos bien”, agregó.

Otra fue la historia de Azucena Reta, quien vive desde hace 10 años en la casa 5 de la manzana G del Lote Nazareno Sinigaglia, junto a sus cuatro hijos. La mujer abrió las puertas de su vivienda a DIARIO HUARPE para mostrar las filtraciones que provocó la lluvia en el techo. Baldes y fuentones eran parte del paisaje que acompañaba alrededor de las camas de sus hijos, en el interior de la habitación que comparten todos.

El agua de la lluvia se filtró por el techo de adobe que está hundido en la vivienda. Imagen DIARIO HUARPE.

“Toda la noche se nos estuvo filtrando el agua, se me llovió la heladera y encima se me quemó el televisor. A mí me da miedo quedarme con mis hijos acá porque desde hace dos años el techo de adobe lo tenemos hundido y la única ayuda que me ofrecen desde el municipio es darme un poco de nylon. Las paredes están comidas por el salitre y lamentablemente no cuento con otro tipo de ayuda”, aseguró Azucena.

Madre de una adolescente de 18 años, otra de 13, un niño de 9 y una pequeña de 4, la mujer comentó que desde hace dos días no pudo enviar a los chicos a la escuela porque los alrededores de la vivienda están todos llenos de barro con salitre, algunas de las otras consecuencias que provocó la lluvia. “Por lo menos me gustaría que me brinden una ayuda para emparejar el terreno de afuera, así puedo salir con mis chicos. No podemos caminar por la cantidad de agua que ha caído”, indicó. Al mismo tiempo, comentó que las camas que tienen en el interior de su vivienda, se encuentran en un muy mal estado.

Azucena se vio afectada en su vivienda junto a sus cuatro hijos. Imagen DIARIO HUARPE.

Una historia similar es la que tuvieron que sufrir durante toda la noche un joven matrimonio junto a su pequeño de 3 añitos. En este caso se trata de una vivienda muy precaria que habitan desde hace un mes, pero que ni siquiera cuentan con un baño. “Con la lluvia que hubo, nos hemos llovido toda la noche donde tenemos la cama y en la cocina. La casa no está bien hecha y las paredes no están muy firmes. Tuvimos que poner un palo porque tenemos miedo que se nos caiga el techo”, comentó Juan Cabaña, un changarín que vive en la casa 6 de la manzana N del mismo loteo que se ubica en el interior del callejón Del Bono. “Mi esposa fue a pedir ayuda por el municipio, pero no tuvo respuestas de nadie”, cerró.

Juan sufrió filtraciones por la lluvia que presentó la provincia en las últimas horas.

Casas del IPV con filtraciones tras las lluvias

Lectores de DIARIO HUARPE compartieron imágenes con los techos de las viviendas totalmente filtrados de agua tras la intensa lluvia que se presentó en la provincia durante toda la noche. “Es una vergüenza como se nos está filtrando el agua. Hace 6 años que nos han entregado estas casas y el agua se nos está pasando por los techos”, afirmó una mujer que vive en la casa 23 de la manzana D del barrio Cipolletti, en Chimbas.

Vecinos de Ullum fueron afectados por las precipitaciones

La cantidad de agua que cayó durante las últimas horas, provocaron daños en muchas viviendas precarias del departamento Ullum. A través de las redes sociales, se pudieron observar algunos pedidos de ayuda al municipio, ya que aseguran no obtener respuestas tras varios intentos de llamadas.

De acuerdo a lo observado, las personas afectadas viven en los alrededores de Villa del Lago y han solicitado ayuda a la comunidad con cortes de nylon, mercadería y ropa. Personal de Bomberos Voluntarios está asistiendo a los vecinos y vecinas con lo que está a su alcance, al igual que en la revisión y prevención edilicia para evitar posibles derrumbes.

Calles anegadas, así se observó el panorama en el callejón Del Bono y algunas otras zonas. Imagen DIARIO HUARPE.