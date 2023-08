Lo destruyó: Javier Zanetti explotó contra Lukaku por su traspaso a la Juventus

En las últimas horas, Javier Zanetti no pudo contener el enojo e hizo saber lo que opina de Romelu Lukaku. El vicepresidente del Inter de Milán puso el foco en el traspaso del delantero belga hacia la Juventus, el que ha sido algo polémico. El atacante no tomó la mejor decisión para abandonar el club "neroazzurro" e incluso no respondió los mensajes de sus compañeros.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Zanetti resaltó: "Por lo que ha hecho el Inter por él esperábamos otro tipo de comportamiento como profesional y como hombre. Tiene derecho a ir al equipo que quiera, faltaría más, pero bastaba con decirlo a tiempo. Pero nadie es más grande que el club y cuando construyes un equipo siempre tienes que considerar a quién pones en el vestuario".

Días atrás, Lautaro Martínez también resaltó lo siguiente sobre Lukaku: "Me decepcionó, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros. Estoy decepcionado, pero bueno, es su elección. Le deseo lo mejor". Eso, teniendo en cuenta que Romelu fue uno de los protagonistas de la temible dupla que generaron con el Toro en la ofensiva. La pasada temporada, sumó 14 goles y otorgó 7 asistencias en 37 compromisos.

Por otra parte, Javier también aprovechó la oportunidad para dejar en claro las diferencias con el campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. "Dio los pasos adecuados, con humildad: estoy muy feliz por su camino. Debe confirmar su liderazgo con todavía más responsabilidad, pero tiene sentido de pertenencia y sabe dar el ejemplo. Esto es lo que hace un capitán, hace hablar los hechos", aseveró.

Más palabras de Javier Zanetti

"Una fase en la que sigo trabajando en el equipo y para el equipo, como siempre. Los que piensan ‘¿qué hace Zanetti?’ saben que estoy entre bastidores. Intento ser útil para que las cosas funcionen. Soy un recurso: la empresa, el entrenador, la parte deportiva: todos saben que estoy ahí cuando se me necesita. También para proyectos sociales en mi papel en la UEFA y la FIFA, siempre pensando en el crecimiento del club. Y trato de mejorar: para continuar una carrera hay que prepararse, aprender. En cierto modo, hay que formarse y... trabajar", cerró Javier Zanetti.