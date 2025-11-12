El mercado automotor argentino atraviesa una desaceleración en las ventas de usados, pero sigue ofreciendo alternativas accesibles para quienes buscan su primer vehículo o desean cambiar el que tienen sin gastar una fortuna. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), todavía es posible encontrar modelos por debajo de los $10 millones, especialmente entre los autos compactos de hasta diez años de antigüedad.

El Fiat Uno 3p 1.3 Fire, con un valor estimado de $8.083.000, encabeza el ranking como el vehículo usado más económico del país. Le siguen el Volkswagen Gol 3p 1.4 Power, a $8.614.000, y el Fiat Palio 3p 1.4 Fire, que ronda los $8.643.000.

En cuarto lugar se ubica el Fiat Punto 1.4 Attractive, a $8.625.000, mientras que el Citroën C3 1.5 Origine completa el top cinco con un precio promedio de $8.903.000.

Entre los modelos que cierran el listado de los diez autos más baratos del país, la CCA menciona al Chevrolet Celta 1.4 Advantage ($9.026.000), Fiat Idea 1.4 ELX Attractive ($9.900.000), Renault Sandero 1.6 ($9.922.000), Renault Logan 1.6 Authentique Pack I ($10.180.000) y Nissan March 1.6 Active ($10.535.000), que apenas supera el umbral de los $10 millones.

“Estos vehículos representan la franja más buscada del mercado por quienes priorizan bajo consumo, mantenimiento accesible y disponibilidad de repuestos”, explicaron desde la CCA.

Pese a la baja general en las transferencias (que cayeron 2,96% en octubre respecto de septiembre), el segmento de los autos económicos mantiene un ritmo sostenido de operaciones. “El mercado se mantiene activo en las franjas medias y bajas de precios, donde los compradores encuentran la mejor relación entre costo y utilidad”, indicó Alejandro Lamas, secretario de la entidad.

Según la CCA, en los primeros diez meses del año las transferencias de usados acumulan un crecimiento del 12%, y el sector proyecta cerrar 2025 con más de 1,7 millones de unidades vendidas.

Mientras los precios de los 0km siguen elevados y con poca disponibilidad, los autos usados por debajo de los $10 millones se consolidan como la opción más elegida para mantener la movilidad sin endeudarse.