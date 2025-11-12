Publicidad
Publicidad

Economía > Economía

Los 10 autos usados que se consiguen por menos de $10 millones en Argentina

Según la Cámara del Comercio Automotor, aún existen opciones por debajo de los $10 millones, principalmente en el segmento chico y de entrada de gama.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Los autos usados mantienen un buen balance anual en ventas. (Foto archivo)

 

El mercado automotor argentino atraviesa una desaceleración en las ventas de usados, pero sigue ofreciendo alternativas accesibles para quienes buscan su primer vehículo o desean cambiar el que tienen sin gastar una fortuna. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), todavía es posible encontrar modelos por debajo de los $10 millones, especialmente entre los autos compactos de hasta diez años de antigüedad.

Publicidad

El Fiat Uno 3p 1.3 Fire, con un valor estimado de $8.083.000, encabeza el ranking como el vehículo usado más económico del país. Le siguen el Volkswagen Gol 3p 1.4 Power, a $8.614.000, y el Fiat Palio 3p 1.4 Fire, que ronda los $8.643.000.

En cuarto lugar se ubica el Fiat Punto 1.4 Attractive, a $8.625.000, mientras que el Citroën C3 1.5 Origine completa el top cinco con un precio promedio de $8.903.000.

Publicidad

Entre los modelos que cierran el listado de los diez autos más baratos del país, la CCA menciona al Chevrolet Celta 1.4 Advantage ($9.026.000), Fiat Idea 1.4 ELX Attractive ($9.900.000), Renault Sandero 1.6 ($9.922.000), Renault Logan 1.6 Authentique Pack I ($10.180.000) y Nissan March 1.6 Active ($10.535.000), que apenas supera el umbral de los $10 millones.

“Estos vehículos representan la franja más buscada del mercado por quienes priorizan bajo consumo, mantenimiento accesible y disponibilidad de repuestos”, explicaron desde la CCA.

Publicidad

Pese a la baja general en las transferencias (que cayeron 2,96% en octubre respecto de septiembre), el segmento de los autos económicos mantiene un ritmo sostenido de operaciones. “El mercado se mantiene activo en las franjas medias y bajas de precios, donde los compradores encuentran la mejor relación entre costo y utilidad”, indicó Alejandro Lamas, secretario de la entidad.

Según la CCA, en los primeros diez meses del año las transferencias de usados acumulan un crecimiento del 12%, y el sector proyecta cerrar 2025 con más de 1,7 millones de unidades vendidas.

Mientras los precios de los 0km siguen elevados y con poca disponibilidad, los autos usados por debajo de los $10 millones se consolidan como la opción más elegida para mantener la movilidad sin endeudarse.

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS