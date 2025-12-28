Provinciales > Un fin de año con suerte
Uno por uno, los ganadores de los cupones no premiados de la Quiniela de San Juan
Con un evento celebrado en el Centro de Convenciones, la Caja de Acción Social (CAS) puso el broche de oro al ciclo 2025 con la realización de su último sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias, en una noche que combinó la emisión de premios con el fortalecimiento del trabajo social en toda la provincia.
La actividad, que convoca en cada edición a cientos de sanjuaninos, permitió una vez más que todos los cupones no ganadores de la Quiniela Tradicional y Fortunata, emitidos entre el 20 de septiembre y el 26 de diciembre, tuvieran una nueva oportunidad de acceder a importantes premios. Esta iniciativa refuerza el carácter inclusivo y de reinserción del sistema de juegos oficiales.
Los ganadores de los premios individuales
El sorteo principal distribuyó 20 valiosos premios entre los afortunados titulares de cupones. La lista completa de ganadores es la siguiente:
Moto Eléctrica 0 Km: Navarro Raúl (DNI 20.942.193)
Moto 0 Km 150cc: Riveros Armando (DNI 11.296.245)
Moto 0 Km 110cc: Luna Pedro (DNI 25.235.246)
Viaje a Mar del Plata: Aciar Raúl Ariel (DNI 22.997.107)
Aire Acondicionado: Otarola Carina (DNI 24.972.051)
Smart TV: Cortez Estela Mary (DNI 21.591.756)
Aire Acondicionado: Zavala Tania (DNI 38.590.737)
Monopatín eléctrico: Muñoz Argentino (DNI 11.850.295)
Monopatín eléctrico: Ruiz Roberto (DNI 5.519.701)
Viaje a Carlos Paz: Manini María Susana (DNI 11.921.997)
Lavarropa: Ramos Nidia (DNI 6.555.628)
Teléfono celular: Muñoz Miguel (DNI 20.887.732)
Notebook: Villafañe Jeremías (DNI 36.250.253)
Heladera con freezer: Maldonado Aníbal (DNI 8.015.687)
Freezer Vertical: Carabajal Luis (DNI 18.013.160)
Cocina 4 Hornallas: Molina Rodrigo Antonio (DNI 27.685.484)
Conjunto Somier: Mercado Alicia (DNI 13.951.306)
Juego de Jardín: Tobares Oscar Domingo (DNI 7.808.586)
Proyector + Pantalla: Aguilera Andrea (DNI 40.264.650)
Freidora de Aire: Jeraldo Humberto (DNI 16.969.593)
Suplentes: Navamo Raúl (20.942.193), Vargas Renne (6.532.750), Palma Silva (13.917.932).
El corazón del sorteo: las cruzadas solidarias
De manera paralela, se desarrolló el emotivo segmento de las Cruzadas Solidarias, una iniciativa que destina recursos y premios específicamente a instituciones que realizan una labor invaluable en sus comunidades.
Las entidades beneficiadas en esta última edición del año fueron:
Cruzada Salud: CAPS Puchuzun (Calingasta) y CAPS Comandante Cabot (Capital), quienes recibieron una heladera sin freezer.
Cruzada Educación: JINZ N°25 "Saturnino María de Laspiur" (Calingasta) y JINZ N°33 "Benita Dávila de los Ríos" (Albardón), premiadas con un kit deportivo.
Cruzada Merenderos: María Elvira (9 de Julio) y Femenia (Sarmiento), que obtuvieron un kit de pelotas.
Cruzada de Iniciación Deportiva: Estadio Papa Francisco (Jáchal) y Victoria Perskosky (Pocito).
Nueva Cruzada "Instituciones por la Comunidad": Se benefició a las asociaciones civiles "Enlazando Oportunidades" (Sarmiento), "Barrio Esperanza" (Zonda), "Oeste Unido" (Chimbas) y "Construyendo Mejores Futuros Sociales" (Rawson), con premios alineados a sus objetivos institucionales, como equipamiento de sonido, mesas, sillas y otros insumos.
