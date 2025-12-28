La alcaldesa de La Serena pide ayuda al gobierno chileno tras robos a turistas argentinos

Tras el robo de tres camionetas a turistas argentinos, dos de ellos sanjuaninos, en las últimas semanas, la alcaldesa de la ciudad chilena de La Serena, Daniela Norambuena, encabezó un patrullaje en la costera Avenida del Mar. La jefa comunal advirtió que estos hechos son obra de bandas organizadas y que el crimen sigue los flujos turísticos, por lo que pidió un mayor apoyo del gobierno nacional para enfrentar el problema.

"Sabemos que existe una banda organizada operando en la zona. Lamentablemente, el delito también se mueve junto al turismo, y eso exige una respuesta más robusta del Estado", afirmó Norambuena durante la actividad. La autoridad municipal destacó el despliegue preventivo local, que incluye puntos de seguridad activos, equipos operando las 24 horas y el uso de tecnología como drones. "No descansamos ni un solo minuto", aseguró.

Publicidad

El esfuerzo municipal no es suficiente según la alcaldesa

Sin embargo, la alcaldesa fue enfática en señalar que los recursos comunales no bastan para combatir al crimen organizado. Su reclamo se centró en la necesidad de un mayor contingente policial especializado. "Necesitamos más dotación de Carabineros y personal especializado. Sabemos que existe una baja dotación a nivel nacional, pero una ciudad turística como La Serena requiere un trabajo coordinado, mayor contingente policial, controles en las entradas y salidas de la ciudad y una estrategia clara contra las bandas dedicadas al robo de vehículos", sostuvo.

Norambuena apuntó directamente a La Moneda, solicitando una coordinación de mayor nivel. "Nosotros estamos completamente disponibles para colaborar preventivamente, poner nuestros equipos y nuestra experiencia al servicio de la seguridad, pero necesitamos del trabajo directo del gobierno. Aquí se requiere presencia del ministro y de la subsecretaria, porque este es un problema país", señaló.

Publicidad

La paradoja entre las cifras oficiales y la percepción de inseguridad

Un punto clave de la declaración de la alcaldesa fue la distinción entre las estadísticas y la sensación de inseguridad que afecta a un destino turístico. Norambuena indicó que, si bien las cifras oficiales muestran una disminución del 22% en los delitos en comparación con el año pasado, la percepción en los sectores de alta afluencia de visitantes sigue siendo crítica.

"Aquí no se trata de cifras, se trata de tranquilidad. Cuando ocurren estos hechos no queda mal solo La Serena, queda mal Chile, y eso no lo podemos permitir", subrayó la alcaldesa, enfatizando el impacto que estos incidentes tienen en la imagen del país como destino seguro.

Publicidad

Refuerzos preventivos y un número de alerta disponible

Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de La Serena, Gonzalo Arceu, explicó que se han intensificado las labores de fiscalización. Detalló la operación de una oficina de seguridad 24/7 en un punto estratégico, patrullajes nocturnos permanentes y patrullas mixtas con Carabineros. Asimismo, recordó que el municipio mantiene habilitado el número 1457, disponible durante todo el día y la noche, para que tanto vecinos como turistas puedan denunciar situaciones de riesgo y recibir apoyo inmediato.

Desde la municipalidad de La Serena reiteraron que continuarán reforzando las acciones preventivas durante la temporada estival, al tiempo que insistieron en la necesidad de un mayor respaldo del nivel central para resguardar la seguridad, el turismo y la imagen del país.