Una mujer policía de 28 años resultó herida este domingo por la mañana tras protagonizar un siniestro vial sobre Ruta Nacional 40, a la altura de calle Progreso, en el departamento Rawson. El accidente se produjo luego de que se reventara un neumático del vehículo, lo que provocó la pérdida de control.

La conductora fue identificada como Jimena Pérez, agente del Comando Radioeléctrico Sur, quien se encontraba de franco al momento del hecho. Según su testimonio, circulaba de sur a norte a bordo de un Chevrolet Prisma gris cuando estalló la rueda delantera izquierda, desencadenando el impacto.

Publicidad

Tras el desperfecto mecánico, el automóvil se desvió de la calzada y colisionó contra una palmera ubicada a un costado de la ruta. El choque generó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría 36ª y del servicio de emergencias médicas 107.

La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada consciente al Hospital Rawson, donde quedó en observación para la realización de estudios médicos de rigor. Hasta el momento, no se informó sobre la gravedad de las lesiones.

Publicidad

El siniestro quedó bajo la investigación de la UFI de Situación Especial – Accidentes de Tránsito, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.