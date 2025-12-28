En San Juan, una mujer fue detenida luego de intentar evadir un control de alcoholemia y alegar falsamente que era psicóloga para intentar zafar del test policial, que finalmente arrojó un resultado de más del triple de lo permitido para conducir.

El hecho ocurrió durante un control vehicular preventivo cuando los efectivos solicitaron a la conductora que se sometiera a la prueba de alcoholemia. Según las fuentes, la mujer intentó esquivar el procedimiento afirmando ser profesional en psicología, con el objetivo de evitar la medición policial.

A pesar de la excusa, los agentes procedieron con el test de alcoholemia, que determinó que la conductora presentaba un nivel de alcohol en sangre superior a tres veces el máximo permitido legalmente, lo que constituye una infracción grave a las normas de tránsito.

Tras confirmarse el resultado elevado, la mujer fue aprehendida y trasladada a sede policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes por conducción bajo los efectos del alcohol y por intentar evadir el control diciendo ser psicóloga.

El caso llamó la atención de los uniformados no solo por el alto nivel de alcohol detectado en la conductora, sino también por la insólita justificación presentada para intentar eludir el test, que no exime a ninguna persona de cumplir con las obligaciones de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que el consumo de alcohol y la conducción no son compatibles y que los controles de alcoholemia forman parte de las medidas preventivas destinadas a reducir siniestros viales y salvar vidas. Además, la Policía de San Juan insistió en que no existe ninguna condición profesional que libere a un conductor de someterse a estas pruebas cuando así lo exige la ley.

El procedimiento quedó a cargo de la fuerza provincial, en colaboración con agentes de tránsito, quienes continuarán con la investigación y las sanciones administrativas y judiciales que correspondan según lo establecido en la normativa vigente.