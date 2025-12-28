Un episodio inusual y de fuertes cifras se registró este fin de semana en Sáenz Peña, provincia de Chaco, cuando un comerciante de 44 años afirmó que arrojó a la calle una cartera con $8 000 000 y US$ 1000 tras una fuerte discusión con su esposa, y un vecino que pasaba por el lugar se la llevó, según consta en la denuncia policial.

El hecho ocurrió el pasado jueves al mediodía, cuando el hombre regresaba a su casa luego de los festejos navideños y mantenía una discusión telefónica con su esposa. En medio de la bronca arrojó varias prendas de vestir desde la caja de su camioneta, sin advertir que entre ellas estaba la cartera con el dinero.

Horas más tarde su esposa le informó que la cartera estaba entre la ropa tirada y, al revisar las cámaras de seguridad del domicilio, pudieron ver cómo un vecino, identificado como C.J., levantó los objetos de la calle y se retiró con ellos.

Tras la denuncia, personal policial se presentó en el domicilio del hombre señalado, quien accedió a devolver $2 000 000 de manera voluntaria. El resto de la suma aún no fue recuperado y se desconoce su paradero.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, a cargo de Gustavo Rafael Valero, tomó intervención y abrió una causa por “supuesto hurto”, en la cual se continúa con la investigación para determinar cómo ocurrió lo sucedido y qué destino tuvo el dinero faltante.