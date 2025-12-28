Un rápido accionar policial permitió salvar la vida de una bebé de apenas tres meses durante la madrugada de este domingo en la Comisaría 38° de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la policía intervino. (Gentileza Policía de San Juan)

El hecho ocurrió alrededor de la 1:45, cuando una joven madre de 24 años llegó desesperada a la dependencia policial solicitando ayuda, ya que su hija presentaba serios problemas para respirar.

Ante la emergencia, la Cabo Primero Jesica López, quien se desempeñaba como jefa de guardia, actuó de inmediato y realizó maniobras de desobstrucción de la vía aérea, logrando reanimar a la bebé y estabilizarla en el lugar.

Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas arribó a la comisaría y trasladó a la menor a un centro de salud para una evaluación más profunda y controles preventivos.

Según se informó posteriormente, la bebé fue asistida por profesionales médicos y se encuentra en buen estado de salud, fuera de peligro, gracias a la rápida y eficaz intervención policial.