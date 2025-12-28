Una nueva alerta por manejos financieros irregulares sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que una investigación periodística revelara el desvío de al menos US$ 42 millones depositados en cuentas en Estados Unidos a nombre de sociedades fantasma sin actividad comercial ni empleados registrados.

Los fondos en cuestión formaron parte de ingresos acumulados en los últimos cuatro años por patrocinios publicitarios, derechos de transmisión y partidos amistosos, a través de una empresa estadounidense que la AFA designó como su “agente comercial exclusivo para el exterior”. Esa firma, TourProdEnter LLC, fue creada en Florida en 2021 y administrada por una persona vinculada al entorno de Tapia.

Publicidad

De los más de US$ 260 millones que la entidad habría acumulado en cuentas bancarias en ese país, solo una fracción fue remitida a la Argentina para las actividades oficiales de la asociación. Al menos 42 millones terminaron en cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el estado de Florida, que no cumplen actividad comercial y están vinculadas a ciudadanos argentinos sin perfil empresarial según los documentos analizados.

El caso se da en un contexto de interrogantes más amplios sobre la administración de recursos de la AFA, incluidos llamados de atención por parte de organismos como la Inspección General de Justicia (IGJ), que ha observado irregularidades en estados contables millonarios y exigido explicaciones sobre gastos y partidas no detalladas.

Publicidad

Las revelaciones han impulsado debates públicos y pedidos de intervención o auditorías tanto dentro de la esfera deportiva como en ámbitos institucionales, en medio de un clima de creciente escrutinio sobre la transparencia financiera de la casa madre del fútbol argentino.