A nueve meses del atentado contra Cristina Kirchner, la fiscalía repasó las pruebas recolectadas en el expediente y solicitó que los detenidos sean enviados a juicio oral. Los acusados son Fernando Sabag Montiel, quien apuntó a la vicepresidenta con un arma; su novia, Brenda Uliarte, quien lo acompañó y planeó el ataque; y Nicolás Carrizo, el líder de un grupo conocido como "copitos", señalado como partícipe secundario.

En un dictamen de 199 páginas, el fiscal Carlos Rívolo sostiene que "la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación".

Uno de los planes que ideó la novia del agresor fue infiltrarse en movilizaciones kirchneristas. "Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya", habría dicho Brenda. Según los videos tomados por simpatizantes de Cristina Kirchner, Sabag Montiel aprovechó la confusión y la multitud para intentar dispararle. A pesar de que el tiro no salió, el fiscal afirma que el arma estaba apta para disparar.

El fiscal Rívolo también menciona que no se encontraron pruebas de que el grupo contara con financiamiento para llevar a cabo el intento de homicidio. Los detenidos no tenían un patrimonio importante y la principal fuente de ingresos de Brenda era la publicación de contenido erótico. El arma utilizada por Sabag Montiel era propiedad de un conocido con el que había convivido y que falleció. No está claro si la compró o se la quedó.

El pedido de juicio oral por parte de la fiscalía no implica el cierre de la investigación. Mientras se lleva a cabo el juicio oral, el fiscal continuará analizando otras líneas de investigación, incluyendo la hipótesis de los autores intelectuales y el papel de la custodia de la vicepresidenta.

La postura de la vicepresidenta difiere de la fiscalía. La querella ha solicitado que el caso no vaya a juicio hasta que se profundicen otras pistas, como la que implica al diputado del PRO Gerardo Milman. Un testigo, asesor legislativo del Frente de Todos, afirmó haber escuchado a Milman decir en un bar 48 horas antes del ataque: "cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa". Para Cristina Kirchner, desmembrar la investigación atenta contra el curso del proceso.

La jueza deberá considerar la opinión de la fiscalía y dar vista a las defensas. Se espera que los defensores oficiales de Sabag y Brenda estén de acuerdo con la solicitud de juicio oral. Los procesamientos de los acusados ya fueron confirmados en septiembre de 2022. El abogado de Carrizo también ha pedido una definición sobre el estado de detención de su cliente.