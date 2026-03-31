Los cambios que tendrá el recibo de sueldo tras la modificación de Gobierno

La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, introdujo un cambio estructural en el artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Mediante la incorporación del inciso j), el recibo de sueldo deja de ser un simple comprobante para convertirse en una hoja de costo laboral detallada que busca transparentar la brecha entre lo que invierte la empresa y lo que percibe el empleado. El nuevo esquema exige desglosar contribuciones patronales antes invisibles, como el SIPA, PAMI, asignaciones familiares, obra social, ART y seguro de vida obligatorio.

El documento propone un orden de lectura que inicia en el costo laboral total, descuenta las contribuciones empresariales para llegar a la remuneración bruta y luego aplica los aportes del trabajador hasta alcanzar el monto neto, expresado en números y letras.

Según Federico Sturzenegger, esta transformación del recibo en una “hoja de costos” permitirá a los ciudadanos comprender mejor la carga impositiva y previsional que recae sobre el empleo formal en Argentina, promoviendo una relación laboral basada en datos precisos sobre la inversión real de las empresas.

La normativa también faculta la inclusión de aportes a fondos de cese según cada convenio, punto que genera intensas discusiones entre cámaras y sindicatos por su efecto en las indemnizaciones. Con el uso de firma electrónica y formatos digitales, se busca que el trabajador compare con claridad distintas ofertas y convenios.