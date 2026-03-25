Los emotivos mensajes de los compañeros de Salah tras confirmar que deja Liverpool

Mohamed Salah comunicó de manera oficial que abandonará la disciplina del Liverpool una vez finalice la presente temporada, poniendo fin a una trayectoria de nueve años en la que se erigió como el tercer máximo goleador en la historia de la institución.

Desde su arribo en 2017 tras su paso por la Roma, el atacante egipcio completó 435 partidos, registrando 255 goles y 119 asistencias. Tras conocerse la partida, sus compañeros de equipo expresaron su admiración a través de las redes sociales.

Andy Robertson, uno de los capitanes, señaló que "han sido nueve de los mejores años de nuestras vidas con recuerdos increíbles dentro y fuera del campo. Ha sido una alegría ser parte del camino hasta convertirte en uno de los mejores jugadores que han pasado por el Liverpool. Tu mentalidad es inigualable y es un placer poder llamarte amigo".

La relevancia del delantero, quien conquistó dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, fue destacada por Virgil van Dijk, Dominick Szoboszlai y su antiguo colega Trent Alexander-Arnold, actualmente en el Real Madrid, quienes lo calificaron como una "leyenda".

Asimismo, Milos Kerkez e Ibraima Konaté lo definieron como un "rey", mientras que Hugo Ekitike lo consideró "único". Por su parte, Cody Gakpo manifestó estar "muy agradecido por haber compartido equipo contigo. Has dado ejemplo cada día y eres una verdadera leyenda. Te deseo lo mejor en el futuro".

Finalmente, Joe Gomez resaltó que Salah es "uno de los mejores que han vestido la camiseta. Todo el mundo conoce tu grandeza, tu mentalidad y tu ética de trabajo. Siempre estaré agradecido por nuestra amistad a lo largo de estos años".