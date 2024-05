Empleados de planta permanente de la Obra Social Provincia (OSP) de San Juan, se agruparon en la mañana de este miércoles en el tercer piso del edificio para reclamar por un incremento salarial de la cúpula directiva que, según plantearon, es del 100%. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se hizo presente en el lugar, con su secretario gremial, Enrique Funes, quien apoyó la manifestación. Ante esto, el interventor de la institución, Rodolfo Fasoli, explicó que esta suba es simplemente una recomposición de los sueldos según la responsabilidad que conlleva cada función y aprovechó para cruzar al gremio por quejarse en este momento.

Ante esta situación, este medio se comunicó con Fasoli, quien explicó el por qué del incremento salarial. Conforme aseguró, cuando comenzó a trabajar como interventor de la OSP, empezó cobrando casi $300.000 menos que en su anterior labor.

“Yo sabía antes de aceptar el cargo que iba a cobrar menos, pero planteé (NdR: al ministro de Salud, Amilcar Dobladez) que no me parecía justo por la responsabilidad que esto implica. Obviamente no pedí el 100% porque me parece absolutamente descabellado, pero sí dije que tenía que cobrar más que en el hospital donde trabajaba”, añadió el funcionario.