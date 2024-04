El Gobierno de San Juan ofreció a los sindicatos docentes un 10% de incremento salarial para los sueldos de abril, oferta que fue rechazada rotundamente. En este contexto, los gremios que nuclean al resto de los estatales plantearon a DIARIO HUARPE que este ofrecimiento es insuficiente, teniendo en cuenta que los salarios ya vienen perdiendo contra la inflación y pidieron que las autoridades los llamen para negociar. Es que, durante el mes de marzo, si bien hubo reuniones con cada gremio en particular, los no docentes no tuvieron la oportunidad de opinar sobre el aumento salarial.

UPCN, Sitraviap, ATSA y Sindicato Médico opinaron lo mismo: un incremento del 10% es insuficiente en este contexto económico. Cabe destacar que, con el 15% de febrero y el 17% marzo, el aumento acumulado es hasta el momento del 32%, frente a un 36,6% de inflación acumulada. Así, el salario ya pierde contra el índice inflacionario.

A esto hay que sumarle que se prevé que la inflación de marzo sea de un 12%, por lo que con la oferta del 10% para los sueldos de abril, se pierde el poder adquisitivo en por lo menos 6%. El lema fundamental de los gremios en general es que los salarios vayan arriba de la inflación.

José “Pepe” Villa, secretario general de UPCN, planteó que el ofrecimiento es sumamente insuficiente. Si bien explicó que hubo reuniones previas con el Gobierno, estas solo se dieron entre ambas partes y no en una negociación salarial como sí sucedió con los docentes.

José "Pepe" Villa, secretario general de UPCN. Foto: Archivo Diario Huarpe.

“No hacemos nada con el 10%. Encima esto nos perjudica, el problema que tenemos es que no podemos cubrir los medicamentos, porque se actualiza de acuerdo a la actualización de los salarios. La verdad, que si nos van a ofrecer un 10%, que ni nos llamen”, dijo Villa en diálogo con DIARIO HUARPE.

Por su parte, Rodolfo Montaña, secretario gremial de ATSA, se sumó a los dichos de Villa y agregó que necesitan que este arreglo salarial no sea impuesto, tal como sucedió el mes pasado. “Estamos esperando que nos llamen, pero desde ya esto es insuficiente. Ellos argumentan que la recaudación está bajando, pero si la recaudación crece el doble, no nos van a aumentar el sueldo el doble”, expresó.

Rodolfo Montaña, secretario gremial de ATSA. Foto: Gentileza.

Por su parte, el secretario general de Sitraviap, David Alonso, rechazó categóricamente el 10% de incremento salarial. Asimismo, dijo que la recaudación va a seguir bajando, dado que la gente no tiene plata para pagar los impuestos, pero eso no implica que los salarios tengan que perder contra la inflación. “Nosotros nos debemos a nuestros compañeros, la verdad es que estamos esperando que nos llamen para negociar. Estamos abiertos al diálogo”, manifestó.

David Alonso, secretario general de Sitraviap. Foto: Gentileza.

A su vez, el secretariado general del Sindicato Médico, encabezado por Daniel Sanna, anunció su rechazo total al 10% de incremento por considerar que esto “consolida la licuación a los salarios”. Además, solicitaron una audiencia urgente.

Además de la negociación salarial, los estatales no docentes quieren negociar situaciones propias de sus sectores. Por ejemplo, Sitraviap quiere negociar la hora de jornal de campaña y ATSA, el pase a planta permanente de algunos enfermeros que trabajan en contrato desde hace algunos años. Lo cierto es que, si bien hubo encuentros del Gobierno con los sindicatos en particular, aún no hay una reunión formal con todas las partes en sí. Si bien aún no hay fecha, los secretarios generales esperan que el llamado sea en los próximos días.

La paritaria docente, con continuidad el lunes

Los tres gremios docentes, UDAP, UDA y AMET rechazaron la propuesta del Gobierno y la paritaria pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes 15 de abril.

Dato

Para los incrementos, el Gobierno pone como condición la recaudación de la provincia.