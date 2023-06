Los equipos sanjuaninos enfrentan duros compromisos en Mendoza por el Top 8 de Rugby

Quedan tres jornadas. No hay más margen para el error y los Patos y Piuquenes lo saben. Uno de los dos tienen una mínima chance, pero para eso debe dar el golpe en rodeo ajeno.

Universidad busca en la vecina provincia la victoria ante Teqüe, rival directo, que le permita seguir con chances de clasificar. Las probabilidades son mínimas, pues tienen que darse resultados en otros encuentros para avanzar a la siguiente instancia, pero la Uni sabe de hazañas y nunca hay que darlo por vencido. El cotejo inicia el sábado a partir de las 14 horas con el arbitraje de Sebastián López en Banco de Mendoza.

San Juan RC no tiene posibilidad de clasificar. Sin embargo, va a intentar triunfar en los tres compromisos restantes ante los tres grandes de Mendoza. La primera parada es en la casa de los Pájaros, cuando enfrente a Los Tordos; equipo que tiene que seguir sumando para asegurarse un lugar en las semifinales. El cotejo comienza a las 15.30 horas bajo la atenta mirada de Joaquín López.

El otro encuentro que se va a disputar el sábado es el match entre Liceo vs. Marista. Los Clavos están obligados a ganar para seguir en zona de clasificación; mientras que los Curas necesitan de una unidad para asegurarse el liderazgo y definir todo como local. Además, el domingo cierra la fecha con el partidazo entre Neuquén vs. CPBM. Ambos son rivales directos y quieren clasificar a playoffs.

TABLA DE POSICIONES

Nº Club PJ PG PE PP TF TC DIF Bonus Puntos 1 Marista 11 10 0 1 443 220 223 7 47 2 CPBM 11 7 0 4 284 253 31 5 33 3 Liceo 11 7 0 4 317 292 25 3 31 4 Los Tordos 11 6 0 5 329 313 16 5 29 5 Teqüe 11 5 0 6 317 297 20 3 24 6 Neuquén RC 11 4 1 6 238 317 -79 1 19 7 Universidad 11 3 1 7 264 303 -39 3 17 8 San Juan RC 11 1 0 10 240 437 -197 3 7

El Cacique, por el honor

El otro equipo sanjuanino que verá acción es Huazihul por Copa Plata; quien ya tiene un lugar asegurado para buscar los otros dos ascensos disponible en el cuadrangular que se va a disputar el próximo mes. El Tricolor recibe al líder absoluto Banco de Mendoza el próximo domingo a las 16 horas con el arbitraje de Tomás Arce. Los Bancarios pueden consumar el ascenso a primera si gana y Mendoza RC pierde.

Los otros tres partidos que se van a jugar en la duodécima fecha en la segunda división del Regional son los siguientes: Peumayén vs. Mendoza RC (sábado a las 16 horas), Universitario vs. Tacurú RH (sábado a las 16,00 hs.) y Marabunta de Río negro vs. Belgrano de San Rafael (domingo a las 13.30 horas).