Los fans de Morrissey protestan con recetas de carne tras cancelar la gira por Sudamérica

Cuando las disculpas no bastan y la decepción es profunda, la creatividad se convierte en el arma perfecta para el reclamo. Así lo demostraron los seguidores del cantante Morrissey, quien recientemente canceló su gira por Sudamérica bajo el argumento de un "agotamiento extremo". Frente a esta noticia, que dejó a miles sin la esperada presentación, los fans emprendieron una protesta tan original como mordaz: inundaron las redes sociales del músico con detalladas recetas de carne, en un guiño irónico a su conocido activismo vegano.

La estrategia, que rápidamente se volvió viral, transformó la sección de comentarios de sus publicaciones en Instagram en una suerte de libro de gastronomía carnívora. Usuarios de Brasil, Argentina y otros países de la región compartieron, en portugués, español e inglés, instrucciones paso a paso para preparar feijoadas, picanhas, costillas a la parrilla y diversos cortes de bifes. Cada descripción, minuciosa y llena de sazón, funcionó como un recordatorio culinario de la gira que no fue.

Publicidad

La elección del método no es casual. Morrissey, excéntrico frontman de The Smiths, ha sido durante décadas un defensor público y radical de los derechos de los animales y del veganismo. Sus posturas, a menudo expresadas de manera contundente, son un pilar fundamental de su imagen. Por ello, esta particular "venganza" digital de sus seguidores apela directamente a aquello que el artista profesa: una provocación desde el paladar, una rebelión sazonada con humor e ironía.

Lejos de los insultos o reclamos agresivos, esta insurrección gastronómica logró captar la atención de la comunidad en línea. Los comentarios, adornados con emojis de cortes de carne y fuego, se sucedieron unos a otros, convirtiendo el perfil del cantante en un inesperado festival culinario virtual. La acción colectiva no solo evidenció la frustración de los fans, sino también su capacidad para articular una crítica inteligente y temáticamente ajustada al destinatario.