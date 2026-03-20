El sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 no solo definió los grupos, sino que también generó una explosión de memes en redes sociales, donde los hinchas reaccionaron con humor, ironía y cargadas tras conocerse los cruces.

Los mejores memes del sorteo de la Libertadores y la Sudamericana. (Foto captura)

Las publicaciones se multiplicaron especialmente en torno a los equipos argentinos. Uno de los focos principales fue Boca Juniors, cuyo grupo fue rápidamente catalogado como “de la muerte”, lo que desató bromas sobre el nivel de dificultad y el “sufrimiento asegurado” en la fase inicial.

Los mejores memes del sorteo de la Libertadores y la Sudamericana. (Foto captura)

En contraste, River Plate fue objeto de memes por haber quedado en una zona considerada más accesible en la Sudamericana, lo que generó comparaciones y cargadas entre hinchas de distintos clubes.

Los mejores memes del sorteo de la Libertadores y la Sudamericana. (Foto captura)

Otro de los temas que dominó el humor en redes fue la posible visita de Neymar con Santos al estadio de San Lorenzo, una situación que inspiró imágenes virales y comentarios irónicos sobre el cruce.

Los mejores memes del sorteo de la Libertadores y la Sudamericana. (Foto captura)

También aparecieron bromas vinculadas a situaciones particulares del sorteo, como el regreso de Darío Benedetto enfrentando a su exequipo o la participación de clubes menos habituales en competencias internacionales, que fueron blanco de memes por parte de los usuarios.

Como ocurre en cada edición, el humor futbolero volvió a ser protagonista: zonas complicadas, viajes largos, diferencias de nivel y hasta ausencias llamativas —como la de Independiente— alimentaron la creatividad de los hinchas.

De esta manera, más allá de lo deportivo, el sorteo volvió a demostrar que el fútbol sudamericano también se vive en redes sociales, donde los memes funcionan como una extensión de la pasión, el análisis y las clásicas rivalidades entre clubes.