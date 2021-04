Los padres de una sanjuanina presuntamente asesinada piden que condenen a la pareja de la joven

A casi 17 meses de la muerte de Celeste Luna en una casa de Villa Hipódromo, Rawson, la familia se reunió en las puertas de Tribunales para pedir que la causa avance y se pueda determinar la responsabilidad del único imputado, el exagente de la Policía y pareja de la joven, Matías Daniel Mallea.

Vicente Luna, papá de la víctima, le dijo a DIARIO HUARPE que la convocatoria tuvo por objetivo visibilizar el atraso en la investigación, aunque afirmó entender que los tiempos de la Justicia estén ralentizados a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

“El reclamo es porque va a ser un año y cinco meses de que mi hija falleció y no tenemos respuestas de la Justicia. Realmente necesitamos una respuesta, por eso estamos en las puertas de Tribunales. Vamos a hacer una concentración reclamando una fecha del juicio porque realmente no queremos esperar que se cumplan dos años del hecho”, insistió Luna.

Celeste tenía 21 años cuando el 15 de diciembre de 2019 recibió un disparo en su cabeza que terminó con su vida. A pesar de las varias hipótesis que se manejaron en el primer momento, el juzgado a cargo de Guillermo Adárvez imputó a Mallea homicidio agravado por el vínculo que mantenían y por violencia de género, por lo que el expolicía cumple prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

“Nosotros entendemos que la pandemia atrasa un poco las causas, pero necesitamos una respuesta. Queremos creer que no tiene que ver con que él (Mallea) haya sido parte de la Policía, pero las pruebas son contundentes”, expresó el papá de Celeste.

Un dolor infinito

El paso de los meses no apaga el sufrimiento de los Luna ni logra borrar la ausencia de Celeste. “Este tiempo ha sido durísimo para nosotros, seguimos con ese peso pidiendo justicia”, afirmó Vicente.

Si bien sabe que una condena al presunto asesino no va a devolverle su hija, el hombre señaló que “lo que buscamos es tranquilidad, cuando tuvimos noción de que no estaba más nuestra hija supimos que no se había suicidado. Al hacerse el juicio vamos a develar eso, molestaron mucho esas versiones”.