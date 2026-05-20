El Gobierno provincial confirmó que los trabajadores estatales percibirán un incremento salarial del 3% con los haberes de mayo, que estarán acreditados el sábado 30. Además, informó que en junio se aplicará una nueva suba del 2%, que impactará en los salarios a cobrar el 30 de ese mes.

Según se detalló, la actualización salarial será uniforme para toda la administración pública. De esta manera, el incremento tendrá carácter general e impersonal para todos los empleados estatales.

La medida forma parte de la política de recomposición salarial que mantiene el Ejecutivo provincial en el marco de las negociaciones con los distintos gremios del sector público. Con esta decisión, los haberes de mayo llegarán con un aumento del 3%, mientras que los de junio sumarán otro 2%.

El cronograma difundido establece que los salarios correspondientes a mayo estarán depositados y disponibles para su cobro el sábado 30 de mayo.