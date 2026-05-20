Cómo aislar puertas y ventanas del frío con trucos caseros virales

En plena temporada invernal de 2026, las redes sociales se llenaron de consejos prácticos para enfrentar el clima adverso sin afectar el bolsillo. Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas buscan formas simples y económicas de mantener la casa caliente sin gastar de más en calefacción.

En este contexto, un método casero para evitar que entre el frío por puertas y ventanas se volvió tendencia porque no requiere herramientas especiales ni grandes inversiones. Se trata de una solución que puede aplicarse en apenas unos minutos y ayuda a conservar mejor el calor dentro del hogar.

Uno de los puntos críticos por donde se filtra el aire es la parte inferior de las puertas. Para bloquear esa corriente, se recomienda colocar una toalla enrollada, un burlete o incluso una funda rellena de tela justo debajo de la abertura. Este simple gesto permite mantener más estable la temperatura de los ambientes.

Por otro lado, las ventanas también son zonas donde se pierde calor, por lo que otro consejo consiste en utilizar burletes adhesivos o cintas aislantes para sellar pequeñas aberturas. Además, el uso de cortinas gruesas o térmicas, especialmente durante la noche, ayuda a reforzar el aislamiento y evita corrientes de aire.

Este truco es efectivo porque se aplica con elementos que la mayoría ya tiene en su vivienda y ofrece resultados rápidos en medio de jornadas de frío extremo. En plataformas digitales, miles de usuarios comenzaron a compartir videos mostrando cómo lograron mejorar sus ambientes con pequeños cambios cotidianos.

Al respecto, diversos especialistas en eficiencia energética aseguran que "sellar puertas y ventanas correctamente puede ayudar a conservar el calor y mejorar el confort dentro del hogar" durante todo el invierno. Este método no solo es económico, sino que también ayuda a disminuir el uso de estufas y calefactores, lo que impacta directamente en el consumo de energía.

Complementando estas ideas de cuidado del hogar, también se recomiendan otros hábitos virales como tirar hielo en el inodoro una vez por semana o utilizar vinagre para eliminar los peores olores de la cocina.