En estos días el Gobierno de San Juan planteó la necesidad de renovar el acuerdo vitivinícola con Mendoza que establece el porcentaje de la producción que debe destinarse a mosto, ya que este año se espera una de las cosechas más bajas de la historia. Desde las diversas federaciones que nuclean a los viñateros hay diferentes posturas sobre el denominado “acuerdo del mosto”. Algunos proponen que debe eliminarse el cupo y liberar el mercado, otro aseguran que debe anularse paulatinamente y finalmente están aquellos que pretenden dejar un porcentaje acorde a la disminución de la cosecha.

El Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico dio a conocer que San Juan quiere hacer un acuerdo con Mendoza que tenga en consideración la disminución de la cosecha estimada por el INV en un 14%, por las inclemencias climáticas y la sequía. Este convenio determina un cupo de la producción que debe destinarse a mosto. Si los Gobiernos no logran alcanzar una decisión conjunta, se establece que un 20% de la producción debe volcarse al mosto por defecto, tal como lo establece la normativa vigente. El acuerdo vitivinícola nació en 1995 como herramienta para diversificar el sector y regular el precio del litro en el marcado.

Ante esto las diferentes asociaciones de productores marcaron su postura. Desde la Federación de Viñateros aseguraron que se debería eliminar el cupo a mosto. Esto hará que los mosteros paguen el precio de la uva que rige en el mercado y no uno diferenciado por tener un mercado cautivo. “Nosotros apoyamos mosto 0% y lo mismo las mosteras harán mosto. Una parte la vendemos a bajo precio y no tiene sentido. Si necesita uva para el mosto que paguen lo que vale, ya que ahora no llegamos a la uva necesaria para el vino”, dijo Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros.

“En su momento (década de 1990) el acuerdo San Juan Mendoza estaba bien porque había que apoyar a las mosteras y se hizo. Incluso antes se pagaba mejor la uva para mosto que la de vino”, siguió el dirigente.

Por su parte, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, coincidió con la postura de Garcés y expresó que el porcentaje destinado a mosto debe ser nulo. “Las bodegas que quieran hacer mosto tendrán que pagar la uva al mismo valor que las demás. No tendrán un mercado cautivo aparte y se libera el mercado”, declaró Ramos. El productor aclaró que esto no provocará la desaparición de la industria del mosto, sino que simplemente se quita la intervención del Estado en ese negocio.

No obstante Pablo Martín, referente de la Mesa Vitícola, tiene una posición distinta y afirmó que tendría que mantenerse el cupo, aunque conforme a la mengua de la cosecha. “El acuerdo San Juan-Mendoza debe continuar, en vez de un 20% tendría que instituirse en relación con la merma menor”, señaló Martín.

Para Martín el establecimiento de un cupo 0% podría poner en riesgo al sector mostero y, además, cree que el mercado podría “inundarse” vinos de mala calidad, lo que provocaría una baja en los valores de toda la industria vitivinícola. “Lo que no va a vino, irá a mosto”, indicó. “Hay que cuidar la industria del mosto, pasa, uva de mesa, uva criollas, entre otros”, siguió la autoridad de la Mesa Vitícola.

Finalmente, desde la Cámara de Bodeguero consideraron que el cupo tendría que eliminarse paulatinamente hasta quedar librado al mercado. Andrés Bercenkovich, vicepresidente de la institución, manifestó que “hay un sector que no debe desaparecer y la exportación ha bajado. Coincidimos que hay que ponerlo en 0%, pero gradualmente”, dijo el bodeguero

Postura oficial

Antes de ingresar a la reunión de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el gobernador Sergio Uñac hizo declaraciones ante la prensa y se refirió a las intenciones de San Juan de alcanzar un acuerdo vitivinícola con Mendoza. Adelantó que esperan llegar a un pacto que establezca un porcentaje nulo o bajo de la producción destinada a mosto. De lo contrario, cree que puede haber un menor volumen vínico que desequilibre el mercado.

“Vamos a llegar a un acuerdo y será un porcentaje bajo, nulo o casi nulo teniendo en cuenta que si le sacamos más al sector vínico puede impactar aún más en el precio”, expresó el primer mandatario ante la prensa. Lograr este acuerdo es fundamental porque de lo contrario la legislación obliga a destinar un 20% de la producción al mosto. De esta manera, Uñac teme que haya un menor volumen vínico que influya negativamente en el mercado.