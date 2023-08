Luciana “la Luchi” Agudo es la Messi del hockey femenino, tanto sobre patines como césped. Este último fin de semana se coronó como campeona con la Selección de San Juan de hockey sobre césped y consiguió el ascenso a la máxima categoría, además de su gol en la final.

También hizo historia en el hockey sobre patines, de hecho, es considerada la mejor del mundo. Siempre se mantuvo de perfil bajo, humilde y con su simpática sonrisa, lo que la hace muy querida entre la gente.

Agudo está de vacaciones en San Juan, pero no pudo con su genio de deportista y quiso integrar el seleccionado que disputó el Campeonato Argentino en Salta, donde se buscaba el ascenso al divisional A y lo lograron con un contundente 2 a 1, con gol incluido de Luchi.

"Luego de terminar la temporada de hockey en Europa, a comienzos de junio, volví a San Juan a fin de ese mes y en cuanto llegué comencé a entrenar con las chicas desde principios de julio. Yo, al enterarme de que estaba este campeonato y que iba a coincidir con mi estadía en San Juan, comencé a prepararme en España; salí a correr, porque siempre hacemos patines y hacía mucho tiempo que no trotaba o hacía algo relacionado con césped y ya en mi cabeza estaba que iba a jugar ese campeonato”.

En el hockey sobre patines lo consiguió todo: con su club, Concepción, ganó la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes y además tuvo el honor de coronarse campeona del mundo con la albiceleste en San Juan. De chica, le gustaba mucho el fútbol, pero el mundo del hockey le tiró más. Con padres entrenadores de hockey sobre césped, comenzó a practicar el deporte a los cuatro años, pero se enamoró de los patines, cuando vio a su hermano más grande practicarlo en el Club Bancaria. Como este club no contaba con femenino, comenzó su carrera hockistica en Valenciano y con el tiempo eligió a Concepción como su casa.

"En mi vida deportiva siempre me incliné por el hockey sobre patines, pero cuando tuve oportunidad de hacer los dos, lo he hecho; ahora, en España no tengo ningún club cerca, pero si lo tuviera, sin dudas haría también césped", aseveró.