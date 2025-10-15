En lo que parece una historia de ficción pero fue trágicamente real, el caso de Amy Carlson, conocida por sus seguidores como "Madre Dios", revela los extremos a los que puede llevar el fanatismo religioso. Esta mujer, quien aseguraba ser la reencarnación de Jesucristo y comunicarse con celebridades fallecidas como Robin Williams, terminó sus días convertida en una momia adornada con luces navideñas y purpurina, en un macabro final que parece sacado de una película de terror.

Así fue momificada la líder. FOTO: Gentileza

La transformación de Carlson comenzó cuando, siendo una mujer casada de 30 años con tres hijos, decidió abandonar su vida familiar para embarcarse en un camino espiritual que rápidamente se tornó oscuro. Convencida de su propia divinidad, afirmaba ser la reencarnación de figuras históricas como Juana de Arco y Marilyn Monroe, y se autoproclamó "Madre Dios", la creadora de todo lo existente.

Publicidad

Su viaje espiritual la llevó a sumergirse en las creencias de la nueva era, mezclando rituales con cristales, teorías conspirativas de QAnon y extrañas doctrinas sobre "seres galácticos". Fue en este contexto que conoció a Amerith WhiteEagle, un músico californiano que la reconoció como una deidad y con quien formó la "Federación Galáctica de la Luz", proclamándose "llamas gemelas" - dos mitades de un mismo ser.

Los posteos donde se expuso la secta. FOTO: Gentileza

Tras separarse de WhiteEagle por considerar que ya no era su igual espiritual, Carlson encontró nuevos "Padres Dios" que la ayudaron a expandir su secta "Love Has Won". La organización creció hasta reunir a unos 20 seguidores que financiaban el estilo de vida del grupo vendiendo productos "curativos" basados en plata, mientras Carlson predicaba sobre su misión de guiar a 144.000 elegidos hacia la "quinta dimensión".

Publicidad

Lo más surrealista de su doctrina era su afirmación de que se comunicaba regularmente con un grupo de celebridades fallecidas a quienes llamaba "Los Galácticos", entre los que se encontraban Robin Williams, John Lennon, Michael Jackson y Patrick Swayze. Según su narrativa, estas almas la guiaban en su misión divina.

El desenlace fue tan trágico como predecible. Carlson comenzó a deteriorarse físicamente por su consumo excesivo de alcohol y plata, al punto de perder la movilidad. Sus seguidores, convencidos de que los médicos querían asesinarla, se negaron a buscar ayuda profesional. Cuando finalmente murió, realizaron un ritual de momificación, decoraron su cuerpo con luces de Navidad y rellenaron sus cuencas oculares con purpurina, esperando que una nave espacial viniera a recogerla.

Publicidad

El hallazgo de su cuerpo momificado por la policía, envuelto en un saco de dormir en un altar improvisado, puso fin a esta extraña y trágica historia. Siete de sus seguidores fueron investigados pero finalmente quedaron en libertad, cerrando un capítulo que sigue pareciendo increíble incluso para los más escépticos.