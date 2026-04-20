Manejaba borracho, giró en U y dejó a un joven con múltiples fracturas

Anoche, cerca de las 20:22 horas, la Ruta 40 fue escenario de un violento incidente de tránsito a la altura del puente de Albardón. El siniestro vial involucró a un automóvil y una motocicleta en una zona de alta circulación. Según los datos preliminares, el automovilista buscó realizar un giro en U de forma indebida con la intención aparente de eludir la entrada al departamento.

Como consecuencia de este movimiento erróneo, la moto colisionó de lleno contra el coche. El impacto derivó en lesiones de gravedad para el conductor del vehículo menor, un chico de 18 años. Debido a la violencia del encuentro, el afectado recibió asistencia inmediata en el lugar del hecho y luego fue derivado de urgencia hacia el Hospital Rawson.

En el centro asistencial se confirmó que el joven permanece internado a raíz de diversas fracturas en su cuerpo. Mientras tanto, las pericias realizadas por el personal policial en el sitio del impacto arrojaron resultados determinantes sobre el estado del hombre que guiaba el auto. Los efectivos constataron que el conductor del automóvil circulaba en estado de ebriedad al momento del siniestro. Actualmente, la policía trabaja para establecer las responsabilidades legales que surjan de este grave episodio.