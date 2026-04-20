La Municipalidad de Pocito puso en marcha un programa de beneficios destinados a los vecinos que deseen regularizar su situación tributaria. Con el objetivo de incentivar el cumplimiento y volcar esos recursos al mantenimiento del departamento, se anunciaron importantes descuentos que estarán vigentes hasta el próximo 12 de mayo.

Desde la comuna destacaron que estar al día no solo representa un ahorro directo para el bolsillo del ciudadano, sino que permite sostener los servicios básicos y las obras de infraestructura en las distintas zonas del departamento.

Descuentos por pago anual y semestral

El esquema de beneficios premiará especialmente a quienes decidan cancelar la totalidad del año por adelantado, aunque también existen opciones para pagos fraccionados:

Pago anual: quienes opten por esta modalidad recibirán un 20% de descuento directo. A esto se le puede sumar un 15% adicional si el contribuyente no registra deudas de ejercicios anteriores, alcanzando un beneficio total del 35%.

Pago semestral: para esta opción, el descuento inicial es del 10%, con un 10% extra para aquellos que mantengan sus obligaciones al día.

Medios de pago y atención al vecino

Para facilitar el trámite, el municipio habilitó diversas vías tanto presenciales como virtuales. Aquellos que prefieran realizar el pago de forma personal pueden acercarse a las oficinas de Rentas del Municipio en horario de mañana, de 7 a 13 horas.

En cuanto a la modalidad digital, se puede autogestionar el pago a través del sitio web oficial pocito.gob.ar. Entre los medios de pago habilitados se encuentran transferencias bancarias, Mercado Pago, tarjetas de débito y efectivo, buscando brindar la mayor comodidad posible al vecino para que pueda ponerse al día antes del vencimiento de mayo.