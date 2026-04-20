Murió Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Starship Troopers

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de Patrick Muldoon, quien falleció este 19 de abril a los 57 años tras sufrir un infarto. El artista, que combinó su labor frente a cámaras con una prolífica carrera como productor, inició su camino en el arte mientras estudiaba en la Universidad del Sur de California, sitio donde también integró el equipo de fútbol americano.

Sus primeros pasos en la pantalla chica se dieron en programas como Who’s the Boss? y Salvados por la campana, compartiendo elenco con Elizabeth Berkley. No obstante, el reconocimiento masivo llegaría con su interpretación de Austin Reed en Days of Our Lives y su papel de Richard Hart en Melrose Place entre la tercera y quinta temporada. En el ámbito cinematográfico, su interpretación de Zander Barcalow en Starship Troopers, bajo las órdenes de Paul Verhoeven en 1997, permanece como su trabajo más emblemático. Su película póstuma, Dirty Hands, tiene previsto su estreno en el corto plazo.

Más allá de la actuación, Muldoon se consolidó como un productor ejecutivo comprometido en proyectos como Mi vida en Palos Verdes, Arkansas: Un lugar peligroso y Marlowe, cinta que presentó en el Festival de San Sebastián en 2022. También trabajó en El contador de cartas, The Dreadful y Riff Raff. Actualmente se encontraba involucrado en el rodaje de Kockroach, filme protagonizado por Chris Hemsworth y Taron Egerton con fecha de estreno para 2027.

En el plano personal, el actor fue vocalista de la banda The Sleeping Masses y un aficionado a la guitarra. Sus allegados lo definieron ante el medio Deadline como una persona "inmensamente generosa, con su poesía, humor y personalidad inconfundible", remarcando además su virtud para lograr que la gente a su alrededor se sintiera "segura y acompañada".

Su filmografía mostró una curiosa predilección por el cine de terror de serie B, aunque alternó con géneros familiares y de aventuras. Colaboró en múltiples ocasiones con Casper Van Dien, participando incluso en su thriller El asesino paciente. Al intérprete le sobreviven su pareja Miriam Rothbart, sus padres Deanna y Patrick Muldoon Sr., su hermana Shana Zappa, su cuñado Ahmet y sus sobrinos Halo y Arrow.