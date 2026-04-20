la Catedral de San Juan, preparó una serie de actividades espirituales, culturales y solidarias para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. Bajo el lema "Memoria y Legado del Papa Francisco", la semana de homenaje se extenderá desde el martes 21 hasta el domingo 26 de abril, con encuentros programados cada jornada en distintos horarios.

Las actividades comenzarán el martes 21 a las 21 horas con un encuentro de reflexión titulado "El rol de la mujer en la Iglesia según Francisco". Al día siguiente, miércoles 22 a la misma hora, se llevará a cabo un cine debate con la proyección del documental "Francisco", cuya premisa central es la frase atribuida al pontífice: "El verdadero poder es el servicio". El jueves 23 estará dedicado a los jóvenes con un espacio denominado "Lectio Divina y gesto misionero", que incluirá la conocida invitación del Papa a hacer lío, ir adelante y jugar el partido.

El viernes 24 ofrecerá dos propuestas. A las 18 horas se realizará "Caminos de esperanza", una Vía Lucis de la Inclusión que parte de la idea de que para Jesús en el centro está la periferia. Más tarde, a las 21 horas, tendrá lugar una vigilia de oración comunitaria bajo el concepto de rezar como simplemente decirle a Dios: "Señor, mírame". El sábado 25 combinará actividades al aire libre y solidarias. A las 9 horas está previsto el trekking "Caminando con Francisco al encuentro del Resucitado" por el Circuito de los Libros, con la consigna de que caminar juntos es el camino. Por la tarde, a las 18 horas, se realizará una merienda compartida con hermanos en situación de calle, en sintonía con el deseo del Papa de una Iglesia pobre y para los pobres.

El cierre de la semana tendrá lugar el domingo 26 a las 11 horas con una celebración eucarística. Se tratará de la misa exequial por el primer aniversario del fallecimiento del pontífice, que incluirá la petición que Francisco solía hacer: "Recen por mí".

La programación incluye agradecimientos explícitos de distintos sectores de la comunidad eclesial. Las mujeres, los hombres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los evangelizadores, las familias y los pobres tendrán su espacio de reconocimiento al legado del Papa argentino. Todas las actividades se desarrollarán en la cripta de la Catedral de San Juan, con excepción del trekking previsto para el sábado 25 en el Circuito de los Libros.