La reacción de Palito Ortega al ver un momento inédito de su nieto Dante

El legado artístico de la familia Ortega sumó un nuevo capítulo de complicidad a través de las redes sociales. Dante Ortega, hijo del productor Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, capturó un momento espontáneo junto a su abuelo, Palito Ortega, mientras le presentaba su trabajo musical más reciente. El joven, que desarrolla su camino en la industria siguiendo la huella del icónico cantante, decidió poner a prueba al intérprete tucumano con una grabación propia.

El episodio ocurrió mientras el ex Gobernador de Tucumán se encontraba concentrado en su mesa de trabajo. En ese contexto, el joven comenzó a reproducir a un volumen elevado una reversión del tema Hasta que me olvides, éxito de Luis Miguel, que realizó en colaboración con otro artista emergente. Al escuchar la voz que emanaba de los parlantes, el consagrado músico mostró una mezcla de desconcierto y ternura al no identificar inicialmente que se trataba de su propio nieto.

Al ver a Dante cantando con entusiasmo frente a él, el cantante lanzó la frase "¿Sos vos?" con marcada sorpresa. Tras la confirmación del muchacho, la incredulidad del artista continuó al exclamar "¿Ese? ¿Ah sí?", demostrando que la calidad interpretativa lo había tomado por sorpresa. Sobre el video publicado en TikTok, el protagonista escribió "Me pregunta si soy yo" para contextualizar la escena ante sus seguidores.

La secuencia culminó con un abrazo entre ambos, mientras el joven seguía entonando la melodía frente a uno de los máximos referentes de la canción popular argentina. Para Dante, esta cercanía es parte fundamental de su formación, ya que anteriormente reconoció el peso de la opinión de su abuelo en su proceso creativo. Al referirse a sus composiciones, el joven artista había manifestado que "cuando compongo y le muestro mis canciones, hablo con él. Es una persona muy sensible para componer y me da consejos que yo lo super tomo".

Este encuentro viral ratifica la vigencia del clan en el plano artístico y la búsqueda de Dante por forjar su identidad bajo la mirada experimentada del patriarca familiar. El vínculo entre ambos se sostiene en la admiración mutua y el intercambio constante de experiencias dentro del universo sonoro.