Racing de Córdoba vivió una tarde soñada en Nueva Italia. Por la décima fecha de la Primera Nacional 2026, la "Academia" cordobesa goleó 3-0 a Defensores de Belgrano y recuperó el terreno perdido en la tabla. Pero más allá de los tres puntos, la noticia que dio la vuelta al país fue el renacer futbolístico de Ricardo Centurión, quien volvió al gol con una definición de su sello.

El equipo cordobés encaminó el trámite temprano gracias a un tanto de Leandro Córdoba. Con la ventaja inicial, el conjunto local manejó los hilos del encuentro con autoridad, esperando el momento justo para dar el golpe de gracia. Ese momento llegaría de los pies del jugador más talentoso del plantel.

Un grito sagrado tras 140 días

A sus 33 años, Centurión demostró que su calidad permanece inalterable. El delantero capturó una pelota en las inmediaciones del área y, sin dudarlo, sacó un remate potente y preciso que se coló contra el palo, dejando estático al arquero rival. El estallido en las tribunas de Nueva Italia no fue solo por la belleza del gol, sino por el desahogo del protagonista.

"Centu" no convertía desde su paso por el fútbol boliviano, cuando anotó vistiendo la camiseta de Oriente Petrolero ante Blooming. Desde aquel día habían pasado 140 jornadas de sequía, una racha que parecía condicionar su rendimiento pero que terminó de romperse con esta obra de arte en la tarde cordobesa.

Ovación y preocupación por el físico

El triunfo lo decoró Luciano Viano para sellar el 3-0 definitivo, permitiendo que Racing corte una racha negativa de dos caídas en fila y se ubique en la quinta posición, a solo tres unidades del líder Deportivo Morón. Sin embargo, la nota de color se dio a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el ex Racing y Boca pidió el cambio por una molestia muscular.

Lejos de la frialdad, el estadio entero se puso de pie para despedirlo. Al grito de "Centuuuu, Centuuuu", la parcialidad académica le reconoció el esfuerzo y la jerarquía entregada en el campo. Ahora, el cuerpo técnico deberá seguir de cerca su evolución física, sabiendo que si logran mantenerlo en cancha, tienen con qué ilusionarse para pelear por el ascenso a la máxima categoría.