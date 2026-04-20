Voraz incendio en San Martín que fue provocado por un cortocircuito

Los residentes del barrio Entre Ríos en San Martín vivieron una noche de domingo marcada por la inquietud tras el inicio de un foco ígneo en una palmera de la zona. El incidente se habría originado por un presunto cortocircuito eléctrico que rápidamente prendió fuego al ejemplar, iluminando la oscuridad con llamas que despertaron el alerta general.

Al detectar el siniestro, los habitantes del lugar notificaron de inmediato al 911. El personal policial fue el primero en arribar para establecer un perímetro de seguridad y gestionar la circulación de los curiosos, permitiendo que la dotación de bomberos trabajara sin obstáculos al llegar minutos después.

Según informaron fuentes del operativo a Radio 5 San Juan, el trabajo conjunto entre la Policía de la provincia y el cuerpo de bomberos permitió controlar la situación en poco tiempo, evitando que las llamas se propagaran hacia viviendas o instalaciones cercanas. Gracias a esta intervención coordinada, el fuego fue sofocado por completo sin lamentar heridos ni daños en las estructuras de las casas vecinas.

Sobre la causa del episodio, los equipos intervinientes destacaron la rápida respuesta de los servicios de emergencia, que permitió evitar consecuencias mayores en una zona residencial del departamento San Martín. Si bien se espera el peritaje técnico final, los datos preliminares vinculan directamente el inicio de la combustión con una falla en el tendido eléctrico que alcanzó al árbol.