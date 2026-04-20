Una multitud estimada en alrededor de 8.000 fieles participó de la procesión en honor a San Expedito en la localidad de Bermejo, en el departamento Caucete, en el marco de las Fiestas Patronales. La convocatoria duplicó la asistencia registrada el año pasado, cuando habían concurrido cerca de 4.000 personas.

Desde temprano, el santuario se vio completamente colmado, con largas filas de devotos que esperaron incluso más de 20 minutos para poder acercarse a la imagen del santo. Tras la misa, la procesión comenzó con demora debido a la gran cantidad de personas que seguían llegando y a quienes aguardaban para confesarse.

El crecimiento de la convocatoria también se reflejó en la logística: el doble de colectivos y vehículos arribó al lugar, lo que generó complicaciones para estacionar y redujo el espacio en las calles por donde avanzó la peregrinación. A lo largo del recorrido, el desplazamiento fue lento y por momentos dificultoso.

Durante la caminata, los fieles debieron enfrentar ráfagas de viento que levantaron tierra y provocaron momentos de incomodidad, aunque esto no impidió que la procesión continuara. Incluso, en algunos tramos fue necesaria la intervención de la Policía y de los sacerdotes para ordenar el paso de la imagen y de los participantes.

La jornada dejó en evidencia el crecimiento sostenido de la devoción a San Expedito, uno de los santos más convocantes de la provincia, en una celebración que volvió a reunir a miles de peregrinos en un clima de fe y tradición.