Un momento de gran tensión se vivió este sábado por la tarde en la avenida Circunvalación, cuando un conductor ingresó en contramano, poniendo en riesgo a todos los vehículos que circulaban en el sentido correcto.

El auto involucrado fue un Fiat Duna blanco con vidrios polarizados, que avanzó varios metros en sentido contrario. Según testigos, la maniobra provocó pánico entre los automovilistas, aunque varios de ellos lograron frenar a tiempo y detener al hombre antes de que ocurriera una tragedia.

Las imágenes del hecho se difundieron rápidamente en redes sociales. Una mujer que presenció la escena publicó el video y escribió: “Gracias a la gente que lo frenó, no lamentamos más muertes”.

Tras el incidente, intervino la Policía, que se presentó en el lugar para identificar al conductor y determinar las causas de su peligrosa maniobra.