Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn y Harris Dickinson: primeras imágenes como 'The Beatles'
Sony Pictures presentó el primer adelanto oficial de "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event", revelando a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.
Las fotografías, lanzadas inicialmente como postales a través del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), muestran al cuarteto ya caracterizado para los biopics dirigidos por Sam Mendes.
Este proyecto de cuatro películas independientes pero interconectadas cuenta, por primera vez, con el aval completo de Paul McCartney, Ringo Starr y los herederos de Lennon y Harrison para utilizar su música e historias personales.
El reparto femenino incluye a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd. Por su parte, James Norton encarnará al histórico mánager Brian Epstein, acompañado por un elenco secundario integrado por David Morrissey, Leanne Best, Harry Lloyd, Arthur Darvill y Adam Pally. Los guiones están firmados por Jack Thorne, Jez Butterworth y Peter Straughan, bajo una estructura de miradas complementarias.
Sobre este enfoque masivo, el director Sam Mendes manifestó: “No estamos haciendo solo una película sobre The Beatles, estamos haciendo cuatro… Quizá esta sea una oportunidad para comprenderlos más profundamente”.