El temporal que azota a San Juan durante los últimos días afectó directamente al sector productivo. Ante esto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la provincia, Miguel Moreno Mas, brindó precisiones a DIARIO HUARPE sobre el impacto en los diferentes departamentos. Además, expuso las acciones que lleva adelante el Ministerio de la Producción para asistir a los productores damnificados.

Se analizan denuncias para definir ayudas y líneas de crédito.

Según explicó el funcionario, las zonas más comprometidas fueron Calingasta, Jáchal, Sarmiento e Iglesia, donde ya se realizaron relevamientos técnicos. “En el caso de Iglesia, el día lunes pasado fueron dos equipos técnicos al departamento a hacer un relevamiento, ingenieros agrónomos y personal para tomar la denuncia e inmediatamente hacer el peritaje en el mismo día”, detalló Moreno Mas. En ese operativo se registraron 15 denuncias, que fueron evaluadas de manera inmediata.

Publicidad

Respecto al departamento de Zonda, el secretario indicó que el trabajo continúa en terreno. “Se están llevando adelante los relevamientos, tenemos 12 denuncias hasta el momento y creemos que van a haber más”, señaló. Además, informó que durante la noche se registró una nueva caída de granizo en Iglesia, por lo que desde primeras horas de la mañana se activaron llamados y recorridas para evaluar si el fenómeno afectó la producción local.

En cuanto a los cultivos más perjudicados, Moreno Mas explicó que el impacto varía según la matriz productiva de cada departamento. “En el caso de Iglesia, la mayoría de las denuncias son por producciones hortícolas, algunos frutales como pera y manzana, y algo de alfalfa”, precisó. En Zonda, en tanto, predominan los daños en vid, además de olivos, pistacho y una denuncia puntual por almendras.

Publicidad

La situación es similar en otros departamentos afectados recientemente. “En Sarmiento, la mayoría de las denuncias son de vid y algunas de tomate y melón”, indicó el funcionario, quien aclaró que en los departamentos del este provincial no se registraron daños significativos. “Hemos estado relevando permanentemente con ingenieros, productores y entidades técnicas, y no hemos tenido daños denunciados”, afirmó.

Moreno Mas se refirió a las herramientas de asistencia disponibles ante contingencias climáticas. Destacó el programa de contingencia destinado a pequeños productores, que ya fue aplicado en casos de heladas, y explicó que ante emergencias mayores se puede avanzar con la declaración de emergencia agropecuaria, lo que permite acceder a beneficios también para grandes productores.

Publicidad

“El acompañamiento desde el Ministerio tiene que ver con asistencia directa, líneas de crédito con tasas subsidiadas y períodos de gracia fuera de lo común, además del asesoramiento técnico permanente”, concluyó el secretario, remarcando el compromiso del Gobierno provincial con el sector productivo frente a los eventos climáticos adversos.