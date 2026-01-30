El dramático pedido tras la creciente en Ullum: una mujer de 63 años perdió todo

"Yo me cansé de pedir ayuda y hasta aquí nada". Con esa frase, Gladis Pinto, de 63 años, resume la desesperación y el abandono que siente tras la creciente que anoche arrasó con su casa en el departamento de Ullum. Esta no es la primera vez: hace unos años, cuando se rompió un canal, también perdió todo. Ahora, la historia se repite.

El agua invadió la casa. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La noche del jueves, alrededor de las 22.00, el agua comenzó a entrar por el fondo de su vivienda. "Ya no podía más y pedía auxilio. Salí, vinieron unos vecinos y nada más", relata. Gladis vive sola, está recientemente operada y con movilidad reducida, lo que hizo imposible que pudiera salvar sus pertenencias. "Dormí en una silla", cuenta, mientras espera, en vano hasta ahora, que alguien llegue para ayudarla a limpiar el barro y rescatar lo poco que pueda quedar.

Entre las pérdidas cuenta el colchón, la heladera y el motor de la misma. "No tengo nada lamentablemente", sentencia con voz quebrada. Su situación es particularmente crítica por la ubicación de la casa, que recibe el agua tanto por el frente como por el fondo. Quienes deseen brindarle ayuda directa pueden comunicarse al 2645-447487.

La silla donde durmió Gladis. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE