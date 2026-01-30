Polvorones de vainilla y chocolate: receta fácil para la merienda

Consideradas las estrellas de la merienda para rememorar la infancia, las galletas conocidas como polvorones tienen su origen en Andalucía y se expandieron globalmente gracias a los cocineros inmigrantes.

Estas masas secas se caracterizan por un inconfundible sabor a manteca y una textura arenosa que se deshace en la boca. Aunque tradicionalmente se vinculaban a la Navidad —elaborándose con harina tostada y almendras—, con el tiempo surgieron versiones más sencillas con sabores como chocolate, naranja o limón.

Para recrear esta versión de dos sabores integrados propuesta por @recetasdepilu, se requieren los siguientes ingredientes: 200 g de manteca a temperatura ambiente, 200 g de azúcar, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, 380 g de harina leudante y 100 g de fécula de maíz. Adicionalmente, para el componente de chocolate, se utilizan dos cucharadas de cacao y dos de leche.

El proceso de preparación comienza integrando la manteca blanda con el azúcar, el huevo y la vainilla hasta formar una crema. Luego se incorporan los ingredientes secos (harina y fécula) y se termina de unir la masa en la mesada sin amasar. La mezcla debe dividirse en dos partes; a una de ellas se le añade el cacao previamente disuelto en la leche.

Finalmente, se deben confeccionar dos rollos del mismo largo, colocarlos juntos y hacerlos rodar para que se adhieran entre sí. La masa se corta en discos de poco más de 1 cm de ancho, los cuales se disponen con cierta separación en placas para ser horneados en horno medio a 180º durante un lapso de 10 a 12 minutos.