En un cierre cargado de suspenso, la Escuela Secundaria Juan Mantovani se quedó con la victoria, en una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, de Grupo Huarpe. Se enfrentó al Colegio Santa María tras una última ronda decisiva donde ambos equipos apostaron su comodín, pero solo uno logró capitalizarlo. El marcador final fue 5 a 3, en un duelo que se definió sobre el filo.

El equipo azul, integrado por Lautaro Rojas y Marianela Romero de 5° 3° de Albardón, bajo la guía de la profesora Florencia Anabel Sarmiento, arrancó con paso firme: en la primera ronda respondieron correctamente en ciencia. En contraste, el equipo naranja del Colegio Santa María —con Mia Lucero y Thiago Bustos de 5° C, acompañados por la profesora Micol Ávila— no logró acertar en deportes.

Lautaro Rojas y Marianela Romero. FOTO: DIARIO HUARPE

La dinámica del juego mostró altibajos para ambos lados. En la segunda ronda, ninguno logró sumar: Mantovani falló en deportes y Santa María tampoco acertó en ciencia. El tercer turno marcó una leve recuperación para el equipo de Capital, que respondió bien en geografía, mientras Mantovani no pudo con lengua.

El punto de inflexión comenzó a construirse en la cuarta ronda, cuando ambos equipos evitaron usar el comodín y apostaron a la ruleta. La jugada les salió bien a los dos: Mantovani acertó en matemática y Santa María respondió correctamente sobre el libro Facundo en lengua.

La paridad se sostuvo en la quinta ronda, donde ambos volvieron a sumar: Mantovani en geografía y Santa María en arte, destacándose al identificar al Auditorio Auditorio Juan Victoria como el más reconocido de la provincia.

Sin embargo, el quiebre definitivo llegó en el tramo final. En la sexta ronda, Mantovani acertó en deportes, mientras Santa María no logró responder correctamente en historia. Así, todo quedó servido para una séptima ronda electrizante.

Ambos equipos jugaron su comodín en historia. Mantovani respondió con precisión y aseguró el punto clave. Santa María, en cambio, no logró acertar y dejó escapar la posibilidad de empate.

Con una estrategia más efectiva en los momentos decisivos, Mantovani cerró el duelo convirtiéndose en el ganador que va camino al viaje de egresados.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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