Si te roban o perdés el celular, existe una forma rápida de evitar que lo usen o lo vendan en el mercado ilegal. A través de una llamada al *910, habilitado desde Nación, desde cualquier teléfono podés bloquear la línea y el equipo de manera inmediata.

El procedimiento permite, en un solo paso, dar de baja la línea y bloquear el celular para que no pueda ser utilizado por otra persona. De esta forma, se busca desalentar el robo de dispositivos y su posterior comercialización informal.

El sistema funciona para todas las compañías telefónicas y para cualquier tipo de plan, por lo que cualquier usuario puede realizar la denuncia sin importar su operador.

En caso de adquirir un nuevo equipo, la línea podrá utilizarse nuevamente sin inconvenientes. Además, si el celular es recuperado, el usuario puede solicitar su desbloqueo comunicándose con la empresa de telefonía, que podrá requerir documentación o la denuncia correspondiente.

Por otro lado, si una persona compra un celular que fue denunciado como robado, al colocar el chip aparecerá un mensaje indicando que el equipo no puede ser utilizado, lo que impide su funcionamiento.

Desde el Gobierno nacional remarcan que esta herramienta es clave para combatir el mercado ilegal de celulares y fomentar la denuncia de robos o pérdidas. Asimismo, aclararon que los datos de los usuarios pertenecen a las compañías telefónicas y solo pueden ser requeridos por el Poder Ejecutivo mediante un pedido formal a la Justicia en el marco de una causa.

De esta manera, con una simple llamada, los usuarios pueden proteger su información, evitar usos indebidos y contribuir a reducir el delito vinculado a la comercialización ilegal de dispositivos móviles.