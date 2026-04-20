En un procedimiento relámpago, la Policía de San Juan logró dar con una motocicleta que había sido denunciada como robada apenas 24 horas antes. El operativo, que unió esfuerzos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 y la Unidad de Apoyo Investigativo, culminó con éxito en el departamento 9 de Julio.

La investigación se inició de inmediato tras radicarse la denuncia por el robo el pasado domingo 19 de abril de 2026. Según informaron fuentes policiales, se implementó un dispositivo de seguridad integral que permitió cercar las posibles vías de escape y zonas de ocultamiento de los delincuentes.

La sinergia entre las brigadas de investigación permitió orientar las tareas de rastrillaje hacia zonas estratégicas del este sanjuanino. Finalmente, los efectivos localizaron el rodado oculto en un descampado ubicado sobre la Calle Córdoba, al sur de Villa Fiorito.

El vehículo, una motocicleta marca Motomel modelo Serie 2 de color rojo, se encontraba sin su dominio colocado y había sido camuflada entre arbustos en un intento desesperado por evitar que fuera detectada desde la calle.

Tras confirmar que se trataba de la unidad buscada, se dio intervención inmediata a la UFI de Delitos contra la Propiedad. Desde la unidad fiscal se dispuso el secuestro preventivo del rodado para avanzar con las diligencias legales de rigor.