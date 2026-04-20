El mercado automotor argentino muestra un fenómeno poco habitual en 2026: varios autos 0 km bajaron sus precios en un contexto de menor demanda y estabilidad del dólar oficial. Las rebajas alcanzan distintos segmentos, desde SUV y pick-ups hasta sedanes y vehículos premium.

Entre los modelos con mayores bajas aparecen la Ford Ranger Black con una reducción del 8,3% y la Volkswagen Tiguan con un 8%. También se destacan la Honda CR-V y el Honda Civic, con caídas de entre 6,6% y 7,6%.

En la misma línea, modelos como el Volkswagen Vento GLI bajaron cerca de 6,5%, mientras que SUVs como la Nissan X-Trail y la Ford Territory registraron reducciones de entre el 4% y el 5,6%. También hubo ajustes en pick-ups como la Volkswagen Amarok.

Otros modelos con rebajas, aunque más moderadas, incluyen la Renault Oroch con una baja del 2,3%, y vehículos de marcas como Peugeot y DS, con reducciones cercanas al 1,5% al 6,6%.

En algunos casos puntuales, las bajas fueron aún más significativas. Por ejemplo, el Fiat 600 Hybrid llegó a reducir su precio cerca de un 19%, lo que implicó una caída de casi 10 millones de pesos respecto de su valor anterior.

Desde el sector explican que este comportamiento responde a varios factores, como la menor presión del dólar, cambios impositivos y la necesidad de sostener ventas en un mercado más competitivo. Incluso, referentes de la industria señalan que es un momento favorable para comprar vehículos nuevos, ya que los precios muestran una estabilidad poco frecuente.

De esta manera, el 2026 marca una excepción en el mercado automotor argentino, con ajustes a la baja en los precios de los 0 km que podrían influir en las decisiones de consumo en los próximos meses.