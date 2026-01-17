El paso de Sofía Gonet por el ciclo Cortá por Lozano trascendió la pantalla para convertirse en un conflicto de autoridades en Telefe. Aunque la mediática utilizó sus redes para quejarse de que solo se le consultó por su expareja, Homero Pettinato, la periodista Marcela Tauro reveló que el trasfondo fue estrictamente numérico.

Según detalló Tauro en Intrusos, la permanencia de Gonet en el aire generó alarma en el control: “No voy a decir quien, pero el rating bajó cuando estuvo La Reini y decían ‘¡Sáquenla, sáquenla!’. Como pasa, si algo mide o no”.

La periodista explicó que la exigencia del canal responde a la competencia directa: “Hay una guerra de canales, sobre todo Telefe y El Trece, y Telefe enloquece un poquito cuando empata El Trece ¡Y ni hablar si le gana por una décima!”.

Esta situación derivó en medidas inmediatas por parte de los directivos, quienes “enloquecen y tienen reuniones después del programa, así que ahí bajaron todos y dijeron que la sacaran”. Tras la accidentada visita, Gonet se retiró a los gritos pidiendo explicaciones a su mánager y realizó un descargo en Instagram que luego eliminó.

La respuesta de los protagonistas no tardó en llegar. Verónica Lozano fue tajante al referirse a la influencer: "La voy a agarrar a la pendeja". Asimismo, Yanina Latorre se sumó a las críticas tras el escándalo, afirmando que Gonet "no entiende nada de televisión".