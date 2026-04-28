La reforma del sistema electoral en la provincia de San Juan comenzó este mes su camino en la Cámara de Diputados, marcando el punto de partida de un debate que definirá las reglas de juego para los comicios de 2027. El gobernador Marcelo Orrego se refirió a este proceso subrayando la relevancia de alcanzar acuerdos políticos que beneficien directamente al ciudadano.

"Es muy importante poder llegar a ponernos de acuerdo para que la gente cuando vaya a votar, vaya tranquila, que sea más rápido, que el estado no gaste tanto", afirmó el mandatario.

Un Estado moderno y eficiente

El eje central de la propuesta gubernamental es la optimización de los recursos públicos y la adaptación a las nuevas demandas sociales. Orrego fue enfático en la necesidad de transformar la estructura estatal:

"Tenemos que hacer un estado moderno, eficiente, eficaz y en ese contexto tenemos que avanzar".

Según el gobernador, estas modificaciones no responden a una conveniencia de coyuntura, sino que están pensadas para las futuras generaciones, buscando simplificar los procesos democráticos.

Bajo esta premisa, el mandatario señaló que el sistema debe evolucionar para evitar erogaciones que el Estado no puede afrontar. "Los tiempos cambian y la verdad que nosotros tenemos que cambiar, por supuesto también, para hacer un estado más eficiente y la verdad que no se puede tener gasto innecesario", sostuvo, resaltando que la decisión final recae ahora en el Poder Legislativo.

El adiós a las PASO y la llegada de la Boleta Única

Uno de los puntos más destacados de la postura de Orrego es su apoyo a la Boleta Única, tanto a nivel provincial como nacional. El gobernador considera que este modelo es una pieza clave para la modernización electoral.

"A nivel nacional y también a nivel provincial me parece que el contexto de avanzar sobre una ley de boleta única es fundamental para los tiempos que tenemos", sentenció.

Respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el titular del Ejecutivo provincial reconoció su propia historia política con dicho sistema, pero consideró que ha cumplido un ciclo. "Yo si bien soy un producto de las PASO, me tocó la posibilidad porque había que recurrir a un porcentaje para avanzar después una elección definitiva", recordó, aunque aclaró que hoy la prioridad es eliminar gastos prescindibles.

El nuevo esquema de candidaturas

El proyecto de reforma busca desarticular el esquema vigente para dar paso a un modelo donde las candidaturas se definan puertas adentro de las fuerzas políticas. Según las fuentes, el objetivo es que las postulaciones se resuelvan dentro de los partidos o frentes electorales a través de internas abiertas o cerradas, o bien mediante los mecanismos que cada fuerza establezca en sus cartas orgánicas. Este cambio pretende devolver a los partidos el rol central en la selección de sus representantes, simplificando la oferta electoral que llega al cuarto oscuro.