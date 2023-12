Marcelo Orrego: "Me tocó asumir en el peor escenario de la historia Argentina"

En la tercera y última noche de la Fiesta Nacional de Santa Lucía y tras concluir la procesión de la patrona, el gobernador Marcelo Orrego dio definiciones políticas, teniendo en cuenta que quedan pocos días del encuentro que tendrá con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales: "Me tocó asumir en el peor escenario de la historia Argentina".

"He tenido que tomar muchas medidas, que definitivamente tienen que ver con todo el análisis que he podido hacer en este corto plazo. Tienen que ver con el porvenir de San Juan, el Estado tiene que ser un Estado eficiente, un Estado austero, un Estado que resuelva los problemas que la gente no puede resolver sola y nuestra administración va a ser estricta en esa materia", especificó haciendo referencia a la reducción de la planta política, la baja de los contratos y líneas de teléfonos de los funcionarios.

"Nosotros tenemos que trabajar por y para la gente, porque el único compromiso que tengo es con ellos. Hay otras medidas más a futuro", señaló Orrego después.

"Yo tengo reunión con el presidente Milei, esperemos que podamos tratar alguno de estos temas también. A mí me ha tocado asumir en el peor escenario económico, financiero y social, le diría, en la historia argentina. Porque la verdad que es una inflación que viaja, ya no sé, al 300%, a la cantidad de personas que están viviendo en un estado de indefensión. Complejo, pero siempre pensando en verle la mitad del vaso lleno. Así como hacemos los sanjuaninos, para poder tomar decisiones correctas en momentos difíciles", continuó el gobernador de San Juan.

Para cerrar Orrego explicó que el encuentro con Milei será de todos los gobernadores y que después mantendrá encuentros con diferentes áreas de la Nación para tener un pantallazo de cómo se van a manejar y que su preocupación principal y que va a plantear en Buenos Aires es la obra pública.