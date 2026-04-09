Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa y revelaron desde cuándo

Yanina Latorre brindó detalles sobre la situación sentimental del conductor y la modelo peruana, afirmando que el vínculo terminó hace tiempo. Según la periodista, el entorno confirma la ruptura mientras los protagonistas lo niegan en público, a pesar de que la ausencia de ella en el cumpleaños del animador fue una prueba fundamental para esta aseveración.

Latorre observó que la actitud de él es confusa ya que señaló que "pero Marcelo, si le preguntás, se hace el bol… y te dice que sí, que no.... Es raro". Además, se mencionó que la modelo realizaría vida de soltera en su país natal. La continuidad de la pareja ante las cámaras respondería a compromisos laborales previos con una serie sobre su familia.

La panelista explicó que "había un contrato firmado con Prime Video. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a filmar para la serie". Cuando surgieron versiones de distanciamiento, la empresa habría presionado a los involucrados. Latorre aseguró que "de Prime Video levantaron el teléfono, les dijeron de todo y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad habían cortado".

La estrategia comercial buscaría proteger el lanzamiento del contenido audiovisual previsto para el mes de julio. "Ellos ya terminaron de grabar, y en julio se estrena y tienen que ir juntos, y a Prime Video les sirve que vayan como pareja porque, si no, no tiene gracia lo que vamos a ver", sostuvo Latorre. Por su parte, el músico que convive con el animador aportó un dato relevante al confesar que a Milett "no la ve desde que grabaron el reality" el año pasado.

Latorre también cuestionó el rol de la familia y remarcó que "Tinelli miente. Le pregunté a la hija y me dijo que no sabe nada. Un hijo sabe eso de su padre". Entre las causas del quiebre se citó la nula afinidad de ella con los hijos de él y el hecho de que el conductor elude ver a sus descendientes cuando está con su pareja. Finalmente, la noticia fue ratificada por Mimi Alvarado mediante un mensaje enviado a uno de los panelistas del ciclo.