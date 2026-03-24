A 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina, San Juan volvió a levantar la voz. Este 24 de marzo, miles de sanjuaninis se movilizaron por las calles céntricas para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en una convocatoria que reunió a distintas generaciones bajo una misma consigna: “Nunca más”.

La concentración tuvo como punto central la Plaza 25 de Mayo, donde desde las 17 horas comenzaron a reunirse organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos, estudiantes y vecinos autoconvocados. Con el correr de las horas, la plaza se colmó de banderas, carteles con rostros de desaparecidos y consignas que reafirmaron el compromiso colectivo con la memoria histórica.

Pasadas las primeras horas de la tarde, la movilización avanzó por la avenida Ignacio de la Roza hasta la avenida Alem, y de allí continuó hacia la avenida Libertador. La columna, que ocupaba unas cinco cuadras, se desplazó de manera pacífica, acompañada por cánticos, intervenciones artísticas y mensajes que recordaron a las víctimas del terrorismo de Estado. En ese marco, se renovó el pedido de verdad y justicia, al tiempo que se reivindicó la importancia de sostener viva la memoria para las futuras generaciones.

La jornada en San Juan volvió a dejar en evidencia que, a medio siglo de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, la sociedad mantiene vigente el compromiso de no olvidar. En cada paso, en cada bandera y en cada nombre alzado, se reafirmó una consigna que atraviesa décadas: memoria, verdad y justicia.