María Becerra pagó la operación de una fan con cáncer y la acompañó

La sensibilidad de María Becerra traspasó los escenarios para salvar la vida de una de sus seguidoras más fieles. Sol Varacalli, una joven que atraviesa un duro tratamiento oncológico, recibió una noticia que cambió su destino cuando la artista decidió hacerse cargo de todos los costos de su operación ante las dificultades económicas que enfrentaba su familia.

El vínculo comenzó a gestarse de manera privada y luego se hizo público a través de las redes sociales. Según relató la propia paciente, la cantante se puso en contacto con ella inmediatamente después de conocer su historia a través de un video. "Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es... María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo", confesó Sol en su cuenta de Instagram.

Antes de la intervención, María quiso conocer a la joven personalmente. La visitó de sorpresa en su domicilio y compartieron un momento íntimo en el que incluso cantaron a dúo la canción Tatú. Este encuentro sirvió de preámbulo para el paso más importante en la salud de la fanática. "Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia", expresó emocionada.

La logística médica fue compleja, pero se resolvió gracias a la intervención de la artista. "Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llego hoy al país y solo es obra de dios abriendo caminos", detalló Sol sobre el procedimiento que finalmente pudo concretarse este jueves.

Lo que más conmovió al entorno de la joven fue que María Becerra no solo aportó el dinero, sino que decidió estar presente físicamente en el centro de salud el día de la cirugía para brindarle su apoyo. Al finalizar el proceso, la paciente volvió a volcar sus sentimientos en las redes para resaltar la calidad humana de la intérprete. "Que Dios y la vida te devuelvan todo el amor que das; la humildad que maneja no puedo explicarla", manifestó. Cerrando su mensaje con una frase contundente dedicada a La Nena de Argentina: "Gracias Mari por ser un ángel" y "Gracias por ser mi ángel".