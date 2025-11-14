María Belén Ludueña volvió a referirse al famoso rumor que circulaba: que había "mala onda" en el ciclo Mujeres Argentinas, lo cual habría precipitado la salida de algunas panelistas. La conductora optó por no esquivar el tema y ofreció su versión para aclarar cómo era la dinámica diaria del programa.

En una entrevista con La Nación, Ludueña aseguró que "Con mis compañeras me llevé siempre muy bien". No obstante, reconoció que existían "algunas diferencias también de criterio al aire, formas de trabajar tal vez distintas". A pesar de esto, la conductora afirmó que todas le han escrito para desearle éxito y que ella les respondió. Ludueña considera que este tipo de polémicas se dicen porque "vende el tema de las mujeres que se pelean".

Además, Ludueña destacó que, a pesar del ambiente de trabajo, construyó una relación muy linda con Silvia, a quien considera una amiga, lo cual considera "un montón" porque a veces estas relaciones no se generan en un empleo.

Los rumores de conflicto surgieron, en parte, con la renuncia de Evelyn Von Brocke. Según algunos medios, su salida no fue "tan suave". Se mencionó un cruce fuerte entre Von Brocke y Ludueña durante una nota con Roberto García Moritán, el cual habría funcionado como el detonante de la renuncia. Von Brocke también habría expresado incomodidad con los horarios del programa e incluso con el trayecto diario que realizaba entre Constitución y Martínez.

A la polémica con Von Brocke se sumó la tensión pública con otra panelista, Amalia Díaz Guiñazú. Amalia se quejó en vivo por sentirse silenciada después de haber tenido un duro intercambio con Jorge Macri. Este incidente fue tan intenso que dejó a Ludueña "al borde del llanto". Al día siguiente, la conductora aseguró que se encontraba mejor y defendió que su vínculo con Amalia seguía siendo profesional.