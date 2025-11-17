María Belén Ludueña está en la dulce espera de su primer hijo junto a Jorge Macri. La periodista, que será madre por primera vez, decidió compartir con sus seguidores una tierna foto donde se puede apreciar el crecimiento de su pancita durante este proceso de gestación.

La postal fue compartida un domingo en Instagram. Al pie de la imagen, Ludueña escribió: "Mientras mamá trabaja, el bebini se asoma!!!". Esta instantánea fue publicada junto a otras fotos de sus looks de la semana para el programa que conduce, "Tarde o Temprano" en El Trece.

Publicidad

La noticia del embarazo fue confirmada por Ángel de Brito en LAM el pasado 3 de noviembre. La pareja había atravesado distintos tratamientos para lograr este deseo. Luego de la confirmación, la periodista se expresó en sus redes sociales con la frase: "Así te esperamos".

Con "enorme felicidad", la conductora también compartió un mensaje emotivo dirigido a su bebé: "Todo este amor y más es para vos, mi vida. ¡Felices con la noticia de tu llegada! Así te esperamos". Además, agradeció a la "virgencita por cumplirnos el deseo" y se mostró muy agradecida por todos los "rezos y estampitas" que le llegan desde hace tiempo.